СБУ пыталась сымитировать на Украине «военный переворот»

Киев, 6 августа. Служба безопасности Украины хотела провести в Киеве имитацию «военного переворота».

Информацию об этом распространил экс-заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов» Сергей Сановский, по словам которого, таким образом специальное ведомство хотело укрепить позиции президента Порошенко.

«Операция» по имитации «военного переворота» должна была пройти на Украине зимой 2016–17 годов, для этого планировалось привлечь большое количество людей. Ну а виновниками хотели назначить так называемых «сепаратистов» и, разумеется, российские власти.

Первые шаги в подготовке «переворота» начали делать в декабре 2016-го года, когда служба безопасности Украины начала вербовать «ветеранов» так называемой в Киеве АТО.

По замыслу, они должны были выступить в роли «навоза», иначе говоря – «полезных жертв». Впоследствии спецназ «Альфа» и 8-й полк армейского спецназа должны были «раскрыть» заговор и предотвратить «переворот».

«Все это делалось для того, чтобы укрепить положение Порошенко, в предельном варианте — ввести военное положение и отменить выборы, если его рейтинг будет совсем низкий», — цитируют Сановского «Известия».

По словам экс-заместителя начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов», операцией по организации «переворота» занимался советник начальника департамента контрразведки СБУ Андрей Лисогор.