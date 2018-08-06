«Уехал Петро в Крым собственность переоформлять»: россияне обсуждают «исчезновение» Порошенко

Москва, 6 августа. Пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли сообщения СМИ об «исчезновении» президента Украины Петра Порошенко. Кто-то принялся строить догадки о его местонахождении, другие сделали прогноз о будущем Порошенко, третьи предложили продлить «отпуск» украинского президента.

«Дать бы ему пожизненный отпуск», — высказал мнение Марк Чепурной.

«Уволить за прогул с конфискацией имущества, нажитого непосильным трудом», — написала в Twitter Анна Мотылькова.

Большинство пользователей строили предположения о том, где может находиться Петр Порошенко.

«Уехал Петро в Крым собственность переоформлять! У него в МФЦ талончик по времени приема подошел!», — предположил пользователь Владимир Всеволожский.

В Крым поехал! поглазеть на Крымский мост и пофоткать пустые пляжи!???? — Кочановская Светлана (@2_S1958) August 5, 2018

«Куда бы он ни исчез, пусть там и остается, не возвращается», — пожелала Ирина Цветкова.

«А может и уединился грехи отмаливать?», — предположил Владимир Чубарь.

Нашлись пользователи, которые обратили внимание на недавние сообщения СМИ о том, что на публике в течение недели не появлялась канцлер Германии Ангела Меркель.