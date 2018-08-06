«Уехал Петро в Крым собственность переоформлять»: россияне обсуждают «исчезновение» Порошенко
Москва, 6 августа. Пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли сообщения СМИ об «исчезновении» президента Украины Петра Порошенко. Кто-то принялся строить догадки о его местонахождении, другие сделали прогноз о будущем Порошенко, третьи предложили продлить «отпуск» украинского президента.
«Дать бы ему пожизненный отпуск», — высказал мнение Марк Чепурной.
«Уволить за прогул с конфискацией имущества, нажитого непосильным трудом», — написала в Twitter Анна Мотылькова.
Большинство пользователей строили предположения о том, где может находиться Петр Порошенко.
«Уехал Петро в Крым собственность переоформлять! У него в МФЦ талончик по времени приема подошел!», — предположил пользователь Владимир Всеволожский.
В Крым поехал! поглазеть на Крымский мост и пофоткать пустые пляжи!????— Кочановская Светлана (@2_S1958) August 5, 2018
«Куда бы он ни исчез, пусть там и остается, не возвращается», — пожелала Ирина Цветкова.
«А может и уединился грехи отмаливать?», — предположил Владимир Чубарь.
Нашлись пользователи, которые обратили внимание на недавние сообщения СМИ о том, что на публике в течение недели не появлялась канцлер Германии Ангела Меркель.
«Да никуда он не исчез, они с Меркель в прятки играют», — написал пользователь Саня.