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«Уехал Петро в Крым собственность переоформлять»: россияне обсуждают «исчезновение» Порошенко
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    «Уехал Петро в Крым собственность переоформлять»: россияне обсуждают «исчезновение» Порошенко

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    «Уехал Петро в Крым собственность переоформлять»: россияне обсуждают «исчезновение» Порошенко

    Москва, 6 августа. Пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли сообщения СМИ об «исчезновении» президента Украины Петра Порошенко. Кто-то принялся строить догадки о его местонахождении, другие сделали прогноз о будущем Порошенко, третьи предложили продлить «отпуск» украинского президента.

    «Дать бы ему пожизненный отпуск», — высказал мнение Марк Чепурной.

    «Уволить за прогул с конфискацией имущества, нажитого непосильным трудом», — написала в Twitter Анна Мотылькова.

    Большинство пользователей строили предположения о том, где может находиться Петр Порошенко.

    «Уехал Петро в Крым собственность переоформлять! У него в МФЦ талончик по времени приема подошел!», — предположил пользователь Владимир Всеволожский.

    «Куда бы он ни исчез, пусть там и остается, не возвращается», — пожелала Ирина Цветкова.

     «А может и уединился грехи отмаливать?», — предположил Владимир Чубарь.

    Нашлись пользователи, которые обратили внимание на недавние сообщения СМИ о том, что на публике в течение недели не появлялась канцлер Германии Ангела Меркель.

    «Да никуда он не исчез, они с Меркель в прятки играют», — написал пользователь Саня.

     

    Автор: Виталий Малясев
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