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Общество
Эксперты рассказали, чем опасны кондиционеры в жару
Общество
Эксперты рассказали, чем опасны кондиционеры в жару
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    Эксперты рассказали, чем опасны кондиционеры в жару

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    Эксперты рассказали, чем опасны кондиционеры в жару

    Москва, 6 августа. Использование кондиционера в жаркую погоду может вызывать обострение сердечно-сосудистых заболеваний и простуду.

    Негативные последствия для здоровья будут иметь вызванные перепадами температур спазмы сосудов, сообщает со ссылкой на экспертов РИА Новости.

    «Перепад температуры отрицательно влияет на организм человека, возникает спазм сосудов и поэтому могут быть простудные заболевания, связанные с резким переохлаждением​​​. Также спазм сосудов может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению температуры, повышению давления», — цитирует врача общей практики Виталу Воронцову издание.

    Врач отметила, что на жаре сосуды расширяются, и сужаются при попадании в прохладное помещение. Поэтому происходит спазм. Особенно рискуют люди с диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также проявлять осторожность рекомендуют уже простуженным людям и тем, кто часто болеет.

    Чтобы избежать негативных последствий, специалисты рекомендуют охлаждаться постепенно и не допускать излишне низких температур в помещении.

    Автор: Виктор Мальцев
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