Эр-Рияд объявил канадского посла персоной нон грата

Эр-Рияд, 6 августа. МИД Саудовской Аравии объявил о решении отозвать из Канады своего посла, и выслать главу канадской дипмиссии из королевства.

По данным агентства печати Саудовской Аравии, посол будет отозван из Канады для консультаций. Глава канадской дипмиссии назван персоной нон грата и должен покинуть страну в течение суток.

Саудовская Аравия также замораживает все новые финансовые и торговые сделки с Канадой, сообщает RT.

Обострение отношений между странами началось в конце прошлой недели. В минувшую пятницу, 3 августа внешнеполитическое ведомство Канады выразило озабоченность из-за задержания в Саудовской Аравии гражданских активистов и потребовало их немедленного освобождения. Эр-Рияд назвал позицию Канады открытым вмешательством во внутренние дела страны.