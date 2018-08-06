В Киеве обвинили Россию в блокировании украинских портов с помощью флота и Крымского моста

Киев, 6 августа. Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил Россию в использовании морских сил в Азовском море и Крымского моста, чтобы корабли реже заходили в порты Мариуполя и Бердянска.

Министр в эфире украинского телевидения заявил, что из-за действий России корабли стали на 10% реже заходить в Мариуполь и Бердянск. По словам Омеляна, прямые убытки Украины составляют «сотни миллионов гривен».

«Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше», — заявил Омелян.

По мнению министра, таким образом Россия пытается «дестабилизировать» ситуацию на Украине, но Киев рассчитывает на помощь союзников по «коалиции против РФ».

Ранее RT сообщила, что Владимир Омелян заявил об убытках украинских предприятий в десятки миллиардов гривен из-за неиспользования имущества в Крыму и Донбассе.