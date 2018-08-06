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Новороссия
Донбасс: на концерт российских звезд в Луганске пришли около 10 тысяч человек
Общество
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    Донбасс: на концерт российских звезд в Луганске пришли около 10 тысяч человек

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    Донбасс: на концерт российских звезд в Луганске пришли около 10 тысяч человек

    Луганск, 6 августа. На концерт российских исполнителей ко Дню железнодорожника в Луганске пришли около 10 тысяч человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики.

    Концерт прошел в Луганске 5 августа. На Театральной площади в центре города выступили популярные российские исполнители: бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта, экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер и участник телепроекта «Голос» Brandon Stone. Послушать звезд пришли около 10 тысяч человек.

    «Мероприятие посетили около 10 тысяч человек, в том числе гости из временно оккупированных киевскими силовиками городов и районов Донбасса», — сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

    Напомним, Донбасс регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Ранее RT сообщила, что в течение суток силовики обстреляли территорию ЛНР два раза. При обстрелах применялись гранатометы, минометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие.

    Автор: Виталий Малясев
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