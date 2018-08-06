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Весь мир
После покушения на Мадуро в Венесуэле задержаны 11 журналистов
Весь мир
После покушения на Мадуро в Венесуэле задержаны 11 журналистов
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    После покушения на Мадуро в Венесуэле задержаны 11 журналистов

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    После покушения на Мадуро в Венесуэле задержаны 11 журналистов

    Каракас, 6 августа. После попытки покушения на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро правоохранительные органы задержали 11 журналистов, заявили в Национальном профсоюзе работников венесуэльской печати.

    «11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили», — говорится в размещенном в Twitter сообщении профсоюза.

    По данным организации, среди задержанных оказались представители местных СМИ, а также сотрудники аргентинских и испанских изданий. В профсоюзе назвали действия правоохранителей неприемлемыми и потребовали «наказать ответственных за это нарушение права на информацию».

    Покушение на Мадуро было предпринято, когда он выступал на военном параде в Каракасе. Атаку на венесуэльского лидера устроили с помощью взорвавшихся в воздухе дронов. Позже СМИ сообщили, что ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».

    Автор: Виктор Мальцев
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