После покушения на Мадуро в Венесуэле задержаны 11 журналистов

Каракас, 6 августа. После попытки покушения на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро правоохранительные органы задержали 11 журналистов, заявили в Национальном профсоюзе работников венесуэльской печати.

«11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили», — говорится в размещенном в Twitter сообщении профсоюза.

По данным организации, среди задержанных оказались представители местных СМИ, а также сотрудники аргентинских и испанских изданий. В профсоюзе назвали действия правоохранителей неприемлемыми и потребовали «наказать ответственных за это нарушение права на информацию».

Покушение на Мадуро было предпринято, когда он выступал на военном параде в Каракасе. Атаку на венесуэльского лидера устроили с помощью взорвавшихся в воздухе дронов. Позже СМИ сообщили, что ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».