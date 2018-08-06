Хакеры взломали профиль британского пилота в Tinder, чтобы собрать информацию про F-35

Лондон, 6 августа. Неизвестные злоумышленники в Великобритании взломали аккаунт женщины-пилота на сайте знакомств, чтобы получить больше информации о новом самолете-невидимке. Об этом пишет издание The Times.

Как сообщает издание, неустановленные хакеры получили доступ к аккаунту женщины-пилота в приложении Tinder. Затем от лица этой женщины они связались с другим военнослужащим Королевских ВВС, чтобы собрать информацию об истребителе пятого поколения F-35. Министерство обороны Британии подтвердило факт взлома, однако по данным ведомства, никакой важной информации хакерам получить не удалось.

В то же время, руководящий персонал Королевских ВВС получил уведомление об инциденте.

«В ходе прошлой недели был взломан аккаунт в приложении для знакомств одного из военнослужащих Королевских ВВС. Преступник намеревался войти в доверие к одному из сотрудников ВВС, чтобы добыть важную информацию об истребителе F-35. К счастью, хакеру удалось собрать крайне незначительное количество информации, а подлинные владелец аккаунта вовремя поднял тревогу, что позволило начать быстрое расследование происшествия».

В то же время, как отметили в ведомстве, данный инцидент указывает на риски, связанные с присутствием военнослужащих Королевских ВВС в социальных сетях.

Как отметили консультанты Королевских ВВС в сфере безопасности, состояние дел в британских войсках, а также политика и возможности ВС Великобритании все чаще становятся целями для агентов недружественных государств.

По мнению отставного офицера Королевских ВВС Грега Бэгвилла, вооруженные силы Великобритании имеют достаточное число правил и регуляций, касающихся поведения военнослужащих в социальных сетях.

«Эта [попытка шпионажа], на мой взгляд, очень уж непрофессиональна», ― сказал он.

Напомним, что Великобритания согласился приобрести 138 единиц истребителей пятого поколения F-35, производящихся в США. Общая сумма сделки составила 9 миллиардов фунтов. Ранее сообщалось о бывшем инженере Rolls-Royce, которого подозревают в передаче секретных сведений о новейших самолетах властям Китая.