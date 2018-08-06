Командующий ВВС Украины рассказал о модернизации советских истребителей для ВСУ

Киев, 6 августа. Военно-воздушные силы Украины могут получить до конца 2018 года около 30 модернизированных истребителей и штурмовиков. Об этом со ссылкой на командующего украинскими ВВС генерал-полковника Сергея Дроздова сообщают местные СМИ.

В текущем году предприятия концерна «Укроборонпром» могут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) до 30 истребителей МиГ-29 и Су-27 (оба самолета были разработаны еще в Советском Союзе), а также штурмовиков Су-25. Дроздов отметил, что на Украине продолжается работа по модернизации самолета Су-24МР.

Генерал-майор также подчеркнул, что в ВВС Украины понимают, что техника не новая, но уверены в том, что благодаря модернизации ее можно будет «использовать еще в течение длительного времени».

Ранее стало известно, что украинские военные критически отозвались о другом примере модернизации — танке Т-84 «Оплот». Боевая машина показала себя не с лучшей стороны на соревнованиях в ФРГ.