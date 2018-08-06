«Западня, из которой нет выхода»: Монтян объяснила, почему у Украины ничего не получится

Киев, 6 августа. Одной из главных проблем современной Украины является тотальная неразвитость низовых институций, а также отсутствие желания их развивать, считает украинский юрист Татьяна Монтян.

На своем канале в YouTube она опубликовала видео, в котором объяснила, почему считает, что у Украины не получится реализоваться как полноценное государство. По ее словам, иностранное содействие исключено, так как это не в интересах западных государств. Самостоятельное развитие Украины также нереально из-за неразвитости низовых институций, гражданского взаимодействия и общего низкого уровня правовой грамотности.

В своем видео она сравнила Украину с многоэтажным домом, жители которого не могут договориться друг с другом по самым элементарным вопросам. Кроме того, те же жильцы регулярно грубо нарушают Жилищный Кодекс, подвергая опасности не только себя, но и весь дом.

Монтян отметила, что жизнеспособность Украине могли бы принести несколько сотен лет внутреннего развития низовых институцией, как это было в Швейцарии, однако у Украины такого объема времени нет.

«Итак, население Украины просто оказалось в западне, из которой нет выхода. У нас нет нескольких сотен лет и возможности изолированного проживания, как у швейцарцев и японцев – народов, у которых лучше всего созданы низовые институции», ― отметила она, напомнив, что помощи из-за рубежа тоже ждать бесполезно.

Автор видео пришла к неутешительному выводу, что житель Украины, который хочет что-нибудь изменить, должен сначала уехать из страны в другое, более развитое государство, и реализовывать себя там.