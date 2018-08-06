Эксперты объяснили, в чем кроются преимущества iOS над Android

Москва, 6 августа. Эксперты назвали основные недостатки Android, из-за которых его считают хуже iOS.

Одной из основных проблем Android эксперты назвали работающие в операционной системе приложения. Ранее разработанные для ОС программы отличались невыгодным интерфейсом и слабым дизайном. Со временем разработчики решили проблему. Но для Android по-прежнему мало эксклюзивных приложений. Тогда как для iOS существует много полезных программ для работы с текстом, видеороликами и фото.

Еще одним недостатком Android эксперты назвали быстрое появление новых моделей. Выпускающие гаджеты компании, создают по несколько флагманов ежегодно, тогда как Apple, как правило, представляет не более трех устройств в год. Пользователям не нравится покупать дорогостоящий смартфон, который устареет в ближайшие полгода, поясняют эксперты.

Также к проблемам Android специалисты отнесли обновления. Разработчики в первую очередь заботятся о флагманских моделях, оставляя на потом остальные устройства. Apple выпускает их для всех устройств сразу.

Основным преимуществом iOS эксперты назвали то, что Apple задает своими устройствами мировые тренды. Когда на рынке появляются iPhone с уникальной функцией, эта же функция спустя некоторое время появляется на смартфонах с другими ОС.