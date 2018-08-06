Более 80 человек в Индонезии погибли в результате землетрясения на острове Ломбок

Джакарта, 6 августа. 82 человек погибли в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.

Как сообщает ведомство, 82 человек стали жертвами землетрясения, имевшего место в данном регионе. Еще несколько сотен пострадали, а свыше трех тысяч человек были экстренно эвакуированы в безопасные районы. Кроме того, землетрясение повредило тысячи домов.

О землетрясении сообщал ряд СМИ, в том числе – агентство Reuters. По словам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что ощущались на острове Бали, пишет телеканал «360».

В Ростуризме уже отметили, что на данный момент не поступало данных о том, что среди погибших или пострадавших на островах Бали и Ломбок были туристы из России, сообщает RT.