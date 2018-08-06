Меню
Весь мир
Более 80 человек в Индонезии погибли в результате землетрясения на острове Ломбок
Весь мир
После покушения на Мадуро в Венесуэле задержаны 11 журналистов
Следующая новость
Загрузка...

    Более 80 человек в Индонезии погибли в результате землетрясения на острове Ломбок

      /  Обновлено: 
    46

    Более 80 человек в Индонезии погибли в результате землетрясения на острове Ломбок

    Джакарта, 6 августа. 82 человек погибли в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.

    Как сообщает ведомство, 82 человек стали жертвами землетрясения, имевшего место в данном регионе. Еще несколько сотен пострадали, а свыше трех тысяч человек были экстренно эвакуированы в безопасные районы. Кроме того, землетрясение повредило тысячи домов.

    О землетрясении сообщал ряд СМИ, в том числе – агентство Reuters. По словам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что ощущались на острове Бали, пишет телеканал «360».

    В Ростуризме уже отметили, что на данный момент не поступало данных о том, что среди погибших или пострадавших на островах Бали и Ломбок были туристы из России, сообщает RT.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.