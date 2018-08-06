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Сигал заявил, что очень серьезно относится к назначению на должность спецпредставителя МИД РФ
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    Сигал заявил, что очень серьезно относится к назначению на должность спецпредставителя МИД РФ

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    Сигал заявил, что очень серьезно относится к назначению на должность спецпредставителя МИД РФ

    Москва, 6 августа. Актер Стивен Сигал крайне серьезно относится к своему назначению на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям. Об этом он написал в своем Twitter.

    «Я глубоко польщён, для меня большая честь быть назначенным в качестве специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей», — приводит его слова RT.

    О назначении Сигала на эту должность ранее сообщала пресс-служба министерства иностранных дел России. Как отметили в МИД РФ, должность Сигала фактически является аналогом посла доброй воли ООН и не предполагает заработной платы.

    Напомним, что Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Актер имеет русские корни – по его словам, его бабушка родилась во Владивостоке. Стивен Сигал активно выступает в поддержку России, а также неоднократно признавался в любви к ней, пишет телеканал «360».

     

    Автор: Антон Зарубин
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