Сигал заявил, что очень серьезно относится к назначению на должность спецпредставителя МИД РФ
Москва, 6 августа. Актер Стивен Сигал крайне серьезно относится к своему назначению на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я глубоко польщён, для меня большая честь быть назначенным в качестве специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей», — приводит его слова RT.
О назначении Сигала на эту должность ранее сообщала пресс-служба министерства иностранных дел России. Как отметили в МИД РФ, должность Сигала фактически является аналогом посла доброй воли ООН и не предполагает заработной платы.
Напомним, что Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Актер имеет русские корни – по его словам, его бабушка родилась во Владивостоке. Стивен Сигал активно выступает в поддержку России, а также неоднократно признавался в любви к ней, пишет телеканал «360».
I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.— Steven Seagal (@sseagalofficial) August 5, 2018
I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.
I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ