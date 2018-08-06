«Гора с плеч свалилась»: разводящийся с женой Петросян рассказал, как он себя чувствует

Москва, 6 августа. Юморист Евгений Петросян выложил в Интернет видеоролик, в котором рассказал, как он себя чувствует на фоне нашумешего бракоразводного процесса с Еленой Степаненко. По словам Петросяна, у него «горя с плеч свалилась».

«Такое ощущение, что гора с плеч свалилась, потому что закончились съемки «Юморины», где я снимал шесть номеров и, надо сказать, долго к ним готовился... А сейчас полное расслабление после многомесячного напряжения», ― сказал Петросян в видео, которое было опубликовано в его Instagram.

Напомним, что в июле этого года в суд было передано заявление супруги Петросяна Елены Степаненко, которая потребовала раздела совместно нажитого имущества. Рассмотрение дела состоится 6 августа.