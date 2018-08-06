Фото гибнущего американского авианосца выложили в Сеть

Вашингтон, 6 августа. В Сети был опубликован снимок, сделанный в момент уничтожения авианосца ВМС США America (CV-66), затонувшего 14 мая 2005 года в ходе испытаний противокорабельного вооружения.

Авианосец был затоплен в мае 2005 года. Около четырех недель корабль выдерживал взрывы, которые имитировали попадание торпед и крылатых ракет. В какой-то момент корабль начал кренится, а затем полностью ушел под воду. Опубликованное в Сети фото было снято именно в этот момент.

Авианосец America (CV-66) был спущен на воду 1 февраля 1964, а в состав флота введен 23 августа 1965. Свой первый боевой поход он совершил в Средиземное море в 1965 году, кроме того, он принимал участие во Вьетнамской войне.

Также данный корабль был задействован во время ближневосточного кризиса в 1967 году, а также в ходе Ливанского и Ливийского кризиса в начале восьмидесятых. В девяностых года он действовал в Персидском заливе. В 1996 году корабль был списан.