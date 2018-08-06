Республиканцы не верят, что ужесточение санкций против РФ даст результат

Вашингтон, 6 августа. Идея ужесточения антироссийских санкций вызывает значительный скепсис у членов республиканской партии США. Об этом сообщает издание The Hill.

По мнению председателя комитета по иностранным делам конгресса США Роберт Коркер, санкции против России не привели как каким-либо изменениям во внешней политике России. Сам Коркер еще в июле он был уверен, что конгресс до ноябрьских выборов примет законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России, однако сейчас политик думает иначе.

По его словам, конгрессмены хотят предотвратить «российское вмешательство в выборы», однако слабо представляют, какие меры для этого нужно предпринять. В настоящее время конгресс пытается выбрать наиболее подходящую тактику, чтобы использовать ее против России, заявил сенатор Майк Раундс.

«Нам необходимо продолжать расследование и выяснить, какие варианты у нас есть», ― приводит РИА Новости слова главы банковского комитета Сената США Майк Крапо. Он тоже признал, что не считает санкции против России наилучшим вариантом.

Напомним, в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США в Вашингтоне заявили о «вмешательстве России в выборы». Москва неоднократно опровергала обвинения Вашингтона, требуя предоставить доказательства. При этом российская сторона неоднократно указывала на отсутствие фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».