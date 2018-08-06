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Новая статуя сфинкса найдена в египетском Луксоре
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    Новая статуя сфинкса найдена в египетском Луксоре

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    Новая статуя сфинкса найдена в египетском Луксоре

    Луксор, 6 августа. Во время ремонта дороги рабочие обнаружили под землей ранее неизвестную статую сфинкса. Об этом сообщил глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз.

    По его словам, статуя идентична хорошо известному Сфинксу из Гизы, представляя собой льва с лицом человека. Как отмечается, специалисты приняли решения пока оставить Сфинкса в земле, чтобы не подвергать его резким перепадам температур.

    Статуи сфинксов являются одним из самых известных атрибутов древнегипетского искусства еще со времен Древнего царства (третье тысячелетие до нашей эры). Сфинкс из Гизы, чьим двойником является найденная статуя, был создан по распоряжению четвертого фараона Четвертой династии Древнего царства Хефрена. По некоторым данным, этот сфинкс имеет черты лица Хефрена. Более поздние фараоны также создавали сфинксов, наделяя их своей внешностью

    Автор: Антон Зарубин
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