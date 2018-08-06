Кадыров предложил использовать чеченский опыт для борьбы с терроризмом в Сирии

Грозный, 5 июля. Россия приобрела в Чечне богатый опыт по борьбе с терроризмом, который можно было бы продуктивно использовать в Сирии. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Россия не оглядывалась на Запад, когда борьбу с террористами в Чечне. В противном случае, отметил Кадыров, ситуация в республике оставалась бы сложной до сих пор.

Глава Чечни отметил, что Россия, благодаря решительным действиям руководства страны, преуспела в борьбе с террористами. Этот опыт, считает Кадыров, может быть успешно применен в Сирии – например, в идлибской зоне деэскалации».

«Если бы в Москве и Грозном оглядывались на Запад, ситуация в Чечне оставалась бы до сих пор сложной. Сегодня этот опыт может быть полезен и для идлибского плацдарма в Сирии», ― написал он в своем Telegram.

Руководитель Чечни подчеркнул, что в настоящий момент наступил крайне важный период, который может оказать самое серьезное влияние на все будущее Сирии. Кадыров отметил, что сейчас очень важно окончательно ликвидировать террористическую угрозу в Идлибе, прежде чем террористы распространятся по стране.