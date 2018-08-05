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Специалисты осмотрели ливневые канавы в Сочи, где утонул десятилетний ребенок
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    Специалисты осмотрели ливневые канавы в Сочи, где утонул десятилетний ребенок

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    Специалисты осмотрели ливневые канавы в Сочи, где утонул десятилетний ребенок

    Сочи, 5 августа. Специалисты провели осмотр ливневых канав в Сочи, в одном из которых утонул мальчик, упав в открытый люк. По их мнению, ситуация, при которой люк не закрыт решеткой, является нормальной.

    Проведя осмотр, специалисты напомнили, что отсутствие решеток на ливневых конструкциях ― это единственный способ не допустить затопления улиц во время ливней.

    С аналогичным заявлением выступила и администрация города, указавшая, что на Октябрьской улице, где произошла трагедия, ливневые канавы существуют с 60-х годов. Они представляют собой траншеи открытого типа, проходящие с одной из сторон почти каждой из улиц. Отсутствие на них решеток является инженерной задумкой.

    Напомним, что Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в эту пятницу в Сочи погиб десятилетний ребенок, шедший по улице с бабушкой и провалившийся в ливневую канаву. Из-за сильного дождя ливневка была заполнена водой, а коллектор не был заметен из-за припаркованных машин.

    Автор: Антон Зарубин
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