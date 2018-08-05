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Сирия: ЦПВС раздал гуманитарную помощь семьям погибших в Алеппо военнослужащих САА
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    Сирия: ЦПВС раздал гуманитарную помощь семьям погибших в Алеппо военнослужащих САА

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    Сирия: ЦПВС раздал гуманитарную помощь семьям погибших в Алеппо военнослужащих САА

    Дамаск, 5 августа. Семьи военнослужащих, погибших в сирийском Алеппо, получили от российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продовольственные наборы и школьные принадлежности. Об этом сообщает руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

    По его словам, гуманитарные акции были проведены в следующих районах города Алеппо: Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия и Шейх-Ходер.

    «Пятнадцати оставшимся без кормильцев семьям доставлены продовольственные наборы и комплекты школьных принадлежностей», ― сообщил генерал-майор.

    Цыганков добавил, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают активно нарушать режим прекращения боевых действий, установленный в идлибской зоне деэскалации. Как отметил начальник ЦПВС, боевики НВФ пять раз за сутки обстреляли населенный пункт Мамухия, а также Бейт-Джнауро в провинции Латакия. Кроме того, обстрелу подвергся район Хадарат в городе Алеппо.

    Он сообщил, что российские военные врачи за последние сутки оказали медицинскую помощь 90 сирийцам, среди которых были 46 детей.

    Автор: Антон Зарубин
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