Швейцарские ученые нашли новое качество, делающее человека лидером

Цюрих, 5 августа. Люди-лидеры не боятся ответственности и готовы принимать решения за других, причем у таких людей даже особым образом развита определенная область мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Цюриха, чьи результаты были опубликованы в журнале Science.

Исследователи провели эксперимент на 44 добровольцах с использованием магнитно-резонансной томографии. Как выяснилось, лидер обладают нейробиологическими особенностям мозга, которые определяют их личностные качества. В частности, у лидеров чаще наблюдалась активность в медиальной префронтальной коре, отвечающей за уверенность и субъективную ценность, пишет телеканал «360».

Ученые пришли к выводу, что лидеры более склонны брать на себя ответственность за других, а также принимать решения, связанные, в том числе, и с иными людьми. Исследователи подчеркнули, что у тех испытуемых, которые проявили лидерские качества, не наблюдалась так называемое «отвращение к ответственности».