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Сирия: SDF предложили помочь в освобождении пленных друзов, захваченных ИГИЛ
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    Сирия: SDF предложили помочь в освобождении пленных друзов, захваченных ИГИЛ

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    Сирия: SDF предложили ИГ провести обмен пленнымиДамаск, 5 августа. Командование «Сирийских демократических сил» SDF опубликовало заявление, в котором говорится о готовности помочь в деле освобождения захваченных боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в России) друзов в провинции Эс-Сувейда.

    Как заявили в SDF, они готовы использовать для обмена на друзов боевиков ИГ, которые были взяты в плен во время столкновений курдских вооруженных формирований и террористов.

    Кроме того, один из командиров «Отрядов народной самообороны» (YPG) генерал Сипан Хемо подчеркнул, что его соединения готовы помочь сирийским войскам в боях против ИГ в восточной части провинции Эс-Сувейда.

    В своем заявлении SDF отметили, что «верят в общую судьбу» всех людей, проживающих на территории Сирии и выразили свои соболезнования жителям провинции Эс-Сувейда, где в результате нападения террористов ИГ погибли свыше 200 человек.

    Отметим, что курды в настоящее время вынуждены идти навстречу правительству Башара Асада и устанавливать диалог из-за возрастающей протестной активности среди арабского населения на оккупированных «Демократическими силами Сирии» территориях. Также причиной изменения вектора курдской политики является фактически предательство со стороны США, которые заключили с Турцией сделку по Манбиджу и не поддержали курдов в Африне.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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