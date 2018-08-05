Дамаск, 5 августа. Командование «Сирийских демократических сил» SDF опубликовало заявление, в котором говорится о готовности помочь в деле освобождения захваченных боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в России) друзов в провинции Эс-Сувейда.

Как заявили в SDF, они готовы использовать для обмена на друзов боевиков ИГ, которые были взяты в плен во время столкновений курдских вооруженных формирований и террористов.

Кроме того, один из командиров «Отрядов народной самообороны» (YPG) генерал Сипан Хемо подчеркнул, что его соединения готовы помочь сирийским войскам в боях против ИГ в восточной части провинции Эс-Сувейда.

В своем заявлении SDF отметили, что «верят в общую судьбу» всех людей, проживающих на территории Сирии и выразили свои соболезнования жителям провинции Эс-Сувейда, где в результате нападения террористов ИГ погибли свыше 200 человек.

Отметим, что курды в настоящее время вынуждены идти навстречу правительству Башара Асада и устанавливать диалог из-за возрастающей протестной активности среди арабского населения на оккупированных «Демократическими силами Сирии» территориях. Также причиной изменения вектора курдской политики является фактически предательство со стороны США, которые заключили с Турцией сделку по Манбиджу и не поддержали курдов в Африне.

SDF offers IS prisoners it has in custody to be used in prisoner swap to free those kidnapped from Sweida pic.twitter.com/ybrfAhkDNo — Hassan Ridha (@sayed_ridha) August 5, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.