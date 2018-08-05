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«Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
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    «Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

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    «Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

    Москва, 5 августа. Московский ЦСКА уступил «Ростову» в ходе матча второго тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

    Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Матч судил арбитр Евгений Турбин.

    Единственный гол матча забил полузащитник «Ростова» Сергей Паршивлюк на седьмой минуте игры, получив удачную передачу от Скопинцева. Футболисты ЦСКА попытались перехватить инициативу, однако сравнять счет не удалось. Эта ситуация сохранилась и во втором тайме; в итоге матч завершился со счетом 1:0.

    Таким образом «Ростов» получил уже шестой очко в чемпионате, в то время как у «армейцев» в активе лишь один балл. «Ростов» находится на одной позиции с лидером РПЛ «Зенитом», пишет RT. ЦСКА расположен на 10―13 месте с «Крыльями Советов», «Уфой» и «Арсеналом».

    Автор: Антон Зарубин
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