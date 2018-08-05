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Происшествия
ФАН публикует список детей, утонувших в Смоленской области
Происшествия
ФАН публикует список детей, утонувших в Смоленской области
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    ФАН публикует список детей, утонувших в Смоленской области

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    ФАН публикует список детей, утонувших в Смоленской области

    Смоленск, 5 августа. В Смоленской области в реке Западная Двина утонули трое детей, об этом сообщает официальный сайт Главного управления МЧС по региону. Федеральное агентство новостей получило в свое распоряжение список с именами погибших.

    Как сообщает сайт МЧС, в это воскресенье водолазы подняли тела трех утонувших детей из Западной Двины в районе города Велиж в Смоленской области.

    По данным Федерального агентства новостей, утонувшие дети были из одной семьи – речь идет о двух братьях и сестре: Насте А. (2006 года рождения), Никите А. (2007) и Александре А. (2008).

    Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы примерно в 18.30, после чего на место немедленно выехали спасатели и водолазы. Спустя полтора часа тела детей были обнаружены и извлечены из воды. Отмечается, что место, где купались дети, не было соответствующим образом оборудовано. Тела были переданы сотрудникам правоохранительных органов, которые сейчас устанавливают причину и обстоятельства гибели детей.

    Автор: Антон Зарубин
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