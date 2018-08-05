Сирия: боевики продолжают обстрелы в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 5 августа. Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

По его словам, незаконные вооруженные формирования, которые действуют на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают обстреливать населенные пункты Сирии.За минувшие стуки боевики пять раз обстреляли населенные пункты Мамухия и Бейт-Джнауро в провинции Латакия. Кроме того, под ударами артиллерии боевиков оказался района Хандрат в городе Алеппо.

Цыганков отметил, что российский военные призывают командование боевиков прекратить вооруженные провокаций и присоединиться к режиму прекращения огня в подконтрольных им районах.