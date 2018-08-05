Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики продолжают обстрелы в Идлибской зоне деэскалации
Происшествия
ФАН публикует список детей, утонувших в Смоленской области
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики продолжают обстрелы в Идлибской зоне деэскалации

    39

    Сирия: боевики продолжают обстрелы в Идлибской зоне деэскалации

    Дамаск, 5 августа. Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

    По его словам, незаконные вооруженные формирования, которые действуют на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают обстреливать населенные пункты Сирии.За минувшие стуки боевики пять раз обстреляли населенные пункты Мамухия и Бейт-Джнауро в провинции Латакия. Кроме того, под ударами артиллерии боевиков оказался района Хандрат в городе Алеппо.

    Цыганков отметил, что российский военные призывают командование боевиков прекратить вооруженные провокаций и присоединиться к режиму прекращения огня в подконтрольных им районах.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.