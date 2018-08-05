Меню
Общество
Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят 7 августа в Москве
Происшествия
ФАН публикует список детей, утонувших в Смоленской области
Следующая новость
Загрузка...

    Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят 7 августа в Москве

    59

    Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят 7 августа в Москве

    Москва, 5 августа. Похороны погибшего в Центральноафриканской республике режиссера Александра Расторгуева состоятся 7 августа в Москве. Об этом сообщил коллега и друг режиссера Павел Костомаров на своей странице в Facebook.

    По его словам, церемония прощания с Александром Расторгуевым пройдет в 16:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Перед этим в храме Космы и Дамиана состоится отпевание.

    «Саша упокоится в Москве во вторник 7 августа. Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища», — написал Костомаров.

    Напомним, в ночь на 31 июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Журналисты погибли в результате нападения группы вооруженных людей. По мнению властей ЦАР к убийству журналистов причастны боевики мусульманской повстанческой организации «Селека».

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.