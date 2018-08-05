Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят 7 августа в Москве

Москва, 5 августа. Похороны погибшего в Центральноафриканской республике режиссера Александра Расторгуева состоятся 7 августа в Москве. Об этом сообщил коллега и друг режиссера Павел Костомаров на своей странице в Facebook.

По его словам, церемония прощания с Александром Расторгуевым пройдет в 16:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Перед этим в храме Космы и Дамиана состоится отпевание.

«Саша упокоится в Москве во вторник 7 августа. Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища», — написал Костомаров.

Напомним, в ночь на 31 июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Журналисты погибли в результате нападения группы вооруженных людей. По мнению властей ЦАР к убийству журналистов причастны боевики мусульманской повстанческой организации «Селека».