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Покушение на Мадуро готовилось не менее полугода ― венесуэльский министр
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    Покушение на Мадуро готовилось не менее полугода ― венесуэльский министр

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    Покушение на Мадуро готовилось не менее полугода ― венесуэльский министр

    Каракас, 5 августа. Покушение на венесуэльского президента Николаса Мадуро готовилось не менее шести месяцев, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

    По словам Родригеса, служба безопасности венесуэльского президента сумела оперативно отреагировать на инцидент и эвакуировать президента с места происшествия. Кроме того, исполнители покушения были задержаны на месте.

    «Сейчас они рассказывают обо всех деталях этой операции, которая готовилась, по меньшей мере, шесть месяцев», — приводит слова Родригеса РИА Новости.

    Напомним, что Федеральное агентство новостей сообщало о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время военного парада в Каракасе на проспекте Боливара к трибуне, на которой находился сам Мадуро были направлены три беспилотника со взрывчаткой. В результате инцидента были ранены семеро военнослужащих, но сам президент не пострадал. Сам Мадуро заявил, что организацией покушения стоят представители оппозиции и власти Колумбии.

    Автор: Антон Зарубин
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