В начале августа Центр управления расследования (ЦУР), который принадлежит олигарху Михаилу Ходорковскому, сообщил, что погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналисты (Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко) собирались снимать золотые прииски Ндассима.

Уточняется, что идея изучать данную территорию появилась из-за того, что, согласно информации издания Africa Intelligence, в середине июля ЦАР якобы договорилась заниматься разработкой этого месторождения совместно с Российской Федерации.

Однако эта информация изначально выглядела неправдоподобной, поскольку прииски находятся в сложно доступной и очень опасной местности (контролируется боевиками незаконных вооруженных формирований). Местные журналисты, узнав об этом, провели собственное расследование и выяснили, что рудник Ндассима в префектуре Уака является частью проекта Passendro Gold, оператором которого выступает центральноафриканская компания Aurafrique. Она же является дочерним предприятием канадской AXMIN Inc., зарегистрированной в Ванкувере. Лицензия на геологоразведку была выдана AXMIN Inc. еще в июле 2010 года и пролонгирована до марта 2019 года, но, по информации министерства, работы на данный момент не ведутся.

Более того, министр шахт и геологии ЦАР санкционировал осмотр этой территории с воздуха, который подтвердил, что добыча в промышленном масштабе на данном участке не ведется, ни компанией AXMIN Inc., ни, тем более, какими-либо иными компаниями. На данный момент инфраструктурой лагеря старателей пользуется несколько десятков местных жителей.

«Все это можно было избежать»

«Очень жаль, что трое наших соотечественников стали жертвами бандитского нападения на территории ЦАР и так нелепо ушли из жизни, оставив в горе своих родных и близких, которым можно лишь посочувствовать. Всего этого, полагаю, можно было бы избежать, если бы они отправились в ЦАР по официальным каналам как профессиональные журналисты, обратившиеся за содействием и охраной к властям Центральноафриканской Республики и посольству РФ в ЦАР», — пояснил Федеральному агентству новостей политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что, судя по сообщениям СМИ уже после их трагической гибели, они были ангажированы структурами бывшего российского миллиардера и нынешнего друга киевской власти Михаила Ходорковского. Именно финансируемые Ходорковским структуры и кричат сейчас громче всего о «политических мотивах убийства», провоцируя скандал на крови погибших журналистов, как это, кстати, имело место и в случае с гибелью журналиста Анны Политковской.

«Разобраться с местами золотодобычи на территории ЦАР можно было и послав запрос представителям местной власти, вряд ли бы они стали лгать, исходя из возможности прояснить вопрос с помощью воздушных либо аэрокосмических наблюдений. Однако этого сделано не было. Похоже, тем, кто отправлял трех граждан РФ в командировку в ЦАР, был выгоден именно трагический финал их поездки, чтобы потом использовать его в своих целях.