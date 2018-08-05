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Сирия создала комитет по содействию возвращению беженцев на родину
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    Сирия создала комитет по содействию возвращению беженцев на родину

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    Сирия создала комитет по содействию возвращению беженцев на родину

    Дамаск, 5 августа. Правительство Сирии поддержало создание межведомственного комитета по возвращению беженцев на родину. Об этом сообщает сирийский телеканал «Аль-Ихбария».

    Межведомственный комитет будет осуществлять координацию процесса возвращения беженцев в Сирию. Главой комитета назначен министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.

    «Создание этого комитета свидетельствует о том, что сирийское государство, победившее в войне с терроризмом, берет на себя ответственность за урегулирование статуса всех перемещенных лиц и содействие их возвращению в безопасные районы», — говорится в сообщении кабинета министров Сирии.

    В сообщении также отмечается, что межведомственный комитет будет предоставлять беженцам все необходимые льготы, а также принимать активное участие в обеспечении нормальной жизни сирийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от терроризма.

    Автор: Артем Никулин
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