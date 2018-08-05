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Синоптики предупредили жителей Москвы о «температурной пиле» на следующей неделе
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    Синоптики предупредили жителей Москвы о «температурной пиле» на следующей неделе

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    Синоптики предупредили жителей Москвы о «температурной пиле» на следующей неделе

    Москва, 5 июля. Жителей российской столицы ждут резкие изменения погоды ― синоптики предупреждают о «температурной пиле» в ходе следующей недели.

    «Температурная пила» ― резкая чередование похолодания и жары в течение нескольких дней ― будет наблюдаться в Москве и ее окрестностях в ходе следующей недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Ожидается «температурная пила», из сегодняшнего тепла мы попадем в холодную яму к середине недели, после чего снова будет взлет до тридцатиградусных отметок», ― приводит его слова газета «Вечерняя Москва».

    По его словам, в начале недели в Москве все еще будет жара, которая сменится похолоданием и грозовыми ливнями из-за прорыва холодного фронта. Самой прохладной станет ночь на среду, а к концу недели вновь станет тепло. Следующая неделя будет относительно нормальной, а потом лето постепенно пойдет на спад.

    Автор: Антон Зарубин
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