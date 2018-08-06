Сирия, 6 августа. Боевики укрепляют оборону в провинциях Идлиб и Хама, готовясь к вооруженному противостоянию с САА. Курды и местные жители ведут тяжелые бои в Хасаке. «Джебхат ан-Нусра»1*** усилила обстрелы на северо-востоке Латакии и в окрестностях Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись минометным ударам со стороны оккупированного террористами ИГ1 города Хаджин.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): усилила обстрелы позиций войск САР и мирных кварталов на северо-востоке Латакии и в окрестностях Алеппо; перебрасывает резервы ближе к линии фронта в провинции Идлиб.

Курды: ведут ожесточенные столкновения с гражданскими лицами, выступающими против произвола YPG, в Хасаке.

Сирийская свободная армия** (ССА): провела ротацию сил на передовой линии в районе Аль-Латаминского выступа.

«Файлак аш-Шам»: перекрыла дороги к югу от Африна и требует плату за проезд гражданского транспорта.

Провинция Латакия

Боевики-исламисты, дислоцирующиеся в горной местности к северо-востоку от Латакии, продолжают вести преимущественно минометные обстрелы преимущественно минометные по расположениям Сирийской арабской армии (САА) и мирным кварталам. Более того, по данным военных источников Damascus Now, удары террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» стали значительно интенсивнее. Обстрелы велись в основном с направления оккупированного города Кабана. Подконтрольный боевикам канал в Twitter (@QalaatAlMudiq) утверждает, что под огнем джихадистов получил ранение один военнослужащий правительственных войск САР. Тем не менее никаких официальных подтверждений данной информации не поступало.

Провинция Алеппо

Обстрелы «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников в западных окрестностях Алеппо значительно участились, передает портал Muraselon. Несколько районов на окраине города подверглись ударам, в том числе из пулеметов и зенитных установок. К счастью, никто из гражданских лиц и сирийских солдат не пострадал. Сами террористы между тем понесли значительный урон в ходе ответных обстрелов САА.

Отряды протурецкой группировки «Файлак аш-Шам» заблокировали дороги в районе города Басута к югу от Африна в рамках спецоперации против подпольных ячеек курдских Отрядов народной самообороны (YPG). При этом пропуск гражданского транспорта осуществляется лишь при условии досмотра и выплаты радикалам денежной суммы, сообщает курдское агентство ARA News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Остатки бандгрупп «Исламского государства»1, сохраняющие присутствие в южной части провинции Дейр-эз-Зор на восточном побережье Евфрата, в очередной раз открыли огонь по опорным пунктам правительственных сил САР, находящимся на противоположной стороне реки. Согласно сведениям медиа-центра DeirEzzor24, огонь из минометов велся из района города Хаджин, который до сих пор целиком контролируется террористами ИГИЛ1. Территории к востоку от Евфрата контролируют Соединенные Штаты и курируемые ими курдские радикалы Демократических сил Сирии (SDF). Несмотря на многочисленные попытки отбить у джихадистов Хаджин, соседние населенные пункты и территории в их окрестностях, они до сих находятся в оккупации отрядов ИГ.

Провинция Идлиб

Главари «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывают резервные бандформирования ближе к линии соприкосновения с сирийскими войсками к востоку и к югу от Идлиба, готовясь к вооруженному противостоянию с САА в этом регионе. По информации военного источника в Twitter (@MIG29_), несколько десятков исламистов были переброшены в район города Тафтаназ на случай продвижения сирийских подразделений со стороны аэродрома «Абу-Духур», а также на юг – к Хан Шейхуну. Кроме того, террористы оборудуют новые опорные пункты на этих направлениях.

Провинция Хама

Полевые командиры Сирийской свободной армии (ССА) и других группировок, в том числе аффилированных с «Джебхат Фатх аш-Шам», проводят ротацию в северных районах провинции Хама. Hama Media Center сообщает о перемещениях многочисленных групп джихадистов в предместьях городов Кафр Набуда, Аль-Латамина, Мурек и Кафр Зета. Местные активисты отмечают, что решение главарей боевиков провести ротацию сил в районе Аль-Латаминского выступа может быть связано с опасениями командиров, что часть отрядов на переднем крае обороны может добровольно сдаться правительственным силам или даже перейти на сторону САА.

Провинция Хасака

В провинции Хасака продолжает отмечаться рост числа протестный выступлений местных жителей, митингующих против преступной деятельности курдских вооруженных отрядов YPG, передает Euphrates Post. В ряде районов демонстрации, для разгона которых курды зачастую применяют оружие, перерастают в столкновения. Так, в административном центре региона местные мужчины напали на так называемые полицейские отряды курдов «Асайиш». После этого в центре города сработало СВУ, заложенное радикалами YPG. В результате серьезные потери понесли обе стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)