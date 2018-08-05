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Автобус на полном ходу съехал в водохранилище в Липецкой области
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    Автобус на полном ходу съехал в водохранилище в Липецкой области

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    Автобус на полном ходу съехал в водохранилище в Липецкой области

    Липецк, 5 августа. Автобус протаранил ограждение на дамбе Матырского водохранилища и вылетел в воду. ДТП произошло в Грязинском районе Липецкой области.

    По данным источников Федерального агентства новостей, минувшим вечером автобус ПАЗ на полном ходу снес бетонное ограждение дамбы и вылетел в Матырское водохранилище.

    В момент аварии в автобусе находился только водитель. Глубина в месте падения автобуса оказалась незначительной, поэтому  водителю удалось самостоятельно выбраться на берег. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в водоем.

    Позднее на место аварии прибыли сотрудники МЧС. Спасатели удостоверились в отсутствии пассажирского в салоне автобуса, после чего сообщили, что автобус из воды будут доставать уже завтра.

    Автор: Артем Никулин
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