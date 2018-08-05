Автобус на полном ходу съехал в водохранилище в Липецкой области

Липецк, 5 августа. Автобус протаранил ограждение на дамбе Матырского водохранилища и вылетел в воду. ДТП произошло в Грязинском районе Липецкой области.

По данным источников Федерального агентства новостей, минувшим вечером автобус ПАЗ на полном ходу снес бетонное ограждение дамбы и вылетел в Матырское водохранилище.

В момент аварии в автобусе находился только водитель. Глубина в месте падения автобуса оказалась незначительной, поэтому водителю удалось самостоятельно выбраться на берег. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в водоем.

Позднее на место аварии прибыли сотрудники МЧС. Спасатели удостоверились в отсутствии пассажирского в салоне автобуса, после чего сообщили, что автобус из воды будут доставать уже завтра.