Киев, 5 августа. Украинский юрист Татьяна Монтян объяснила, почему считает, что у Украины не получится добиться от других стран какой-либо помощи для собственнного развития или проведения реформ. Свое мнение она озвучила в видеоролике, опубликованном на ее канале в YouTube.

По ее словам, Украина – безнадежна, а проект по ее продвижению и развитию – закрыт. Все попытки развивать страну на низовом уровне обречены на неудачу, убеждена юрист, а внешней помощи Киев уже не дождется.

«Ясно, что Европа абсолютно счастлива, что Украина полностью развалена, они забирают лучших людей отсюда и на этом потирают руки и довольны как слоны. Есть опасность, что рванут наши всякие небезопасные производства, атомные станции, будут какие-то техногенные катастрофы, но Европка считает, что этот риск достаточно невелик и оно того не стоит, чтобы ради избежания или минимизации этого риска развивать Украину, а не ее добивать», ― сказала Монтян.

Она добавила, что Украина не получит помощи и от Соединенных Штатов, так как события, которые привели Украину к ее нынешнему состоянию, были запущены при правительстве президента Барака Обамы и демократической партии. Сейчас у власти республиканцы, которым «заморская колония» нужна лишь для шантажа России, считает Монтян.

Самой России Украина также не нужна, отметила Монтян, так как воссоединение с Крымом уже произошло, а последующие событие привели к серьезному ухудшению двусторонних отношений между обеими странами.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного в марте 2014 года на полуострове референдума, по результатам которого более 96% жителей Севастополя и крымчан поддержали воссоединение полуострова с Россией.