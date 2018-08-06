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Сирия итоги за сутки на 6 августа 06.00: нарастет напряженность на западе Идлиба, Турция попыталась договориться с «Нусрой»
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    Сирия итоги за сутки на 6 августа 06.00: нарастет напряженность на западе Идлиба, Турция попыталась договориться с «Нусрой»

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    Боевики

    Сирия, 6 августа. Нарастает напряженность между САА и исламистами на западе Идлиба. Более 500 боевиков урегулировали свой правовой статус с властями САР Даръа. Турция предприняла попытку договориться с «Ан-Нусрой»*** в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили дополнительные части в провинцию Эс-Сувейда; обнаружили тайник с оружием ИГ1 к западу от Меядина в Дейр-эз-Зоре; нанесли урон исламистам на севере Хамы;  предоставили амнистию более 500 бывшим боевикам в Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: пережила взрыв в городе Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба; отклонила требование Анкары о слиянии с ССА** в Идлибе; стягивала отряды и технику в западную часть Идлиба.

    «Исламское государство»1: предприняло попытку атаковать позиции САА у города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; казнило одного из жителей, похищенных в Эс-Сувейде 25 июля.

    «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» («Национальный фронт освобождения»): арестовала около 45 радикалов в Хаме.

    «Джейш Аль-Изза»: попыталась атаковать САА у города Аз-Залакият а севере провинции Хама.

    Курды: вели бои с ИГ у населенного пункта Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора; осудили недавний теракт ИГИЛ1 в Эс-Сувейде 25 июля; заявили о захвате трех джихадистов ИГ у города Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В юго-восточной части провинции в течение всего дня отмечались вооруженные столкновения с террористами «Исламского государства». В районе населенных пунктов Хаджин и Аш-Шафаа боевики вели бои с отрядами «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Курдские источники утверждали, что бойцам SDF удалось взять в плен трех радикалов террористической группировки, которые намеревались пробраться на территории, оккупированные курдами, под видом гражданских лиц.

    В то же время активизировались отряды ИГИЛ, базирующиеся недалеко от границы с Ираком. Джихадисты ИГ предприняли вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе города Абу Кемаль. Тем не менее правительственные войска отбили нападение, вынудив террористов бежать на левый берег реки Евфрат. Кроме того, части САА обнаружили хранилище с боеприпасами ИГ, находившееся западнее Меядина, о чем сообщал Twitter-канал (EuphratesPost).

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Порядка 500 бывших радикалов вооруженной оппозиции получили амнистию в провинции Даръа. Как передавал информационный портал Al Masdar News, все они были допрошены на предмет причастности к совершению преступлений против сирийского народа и получили возможность вернуться к мирной жизни. Напомним, территории Даръа, а также районы соседней Эль-Кунейтры были полностью зачищены от боевиков незаконных вооруженных формирований в начале прошлой недели. Значительную поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказали проправительственные отряды, а также российские ВКС, нанесшие значительный урон обороне противника. Кроме того, благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон часть населенных пунктов боевики согласились передать властям добровольно.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В минувшие сутки продолжила нарастать напряженность между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований на западе провинции в районе границы с соседними Латакией и Хамой. Дроны САА провели несколько вылетов в рамках разведывательной миссии. Это позволило установить, что к городу Джиср Аш-Шугур прибыли дополнительные отряды исламистов «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана», готовые предпринять провокационные атаки позиций правительственных сил, передавало новостное агентство Al Masdar News. Позднее стало известно о  взрыве, прогремевшем в Джиср Аш-Шугуре. Несмотря на сообщения о деятельности «спящих ячеек» «Исламского государства» в данном районе, местные активисты заявляли о том, что причиной произошедшего стала неосмотрительность боевиков при перевозке боеприпасов. Как передавал интернет-портал  Jisr TV, при взрыве погибли три местных жителя.

    Тем временем САА также передислоцировала подкрепление на территорию Аль-Габской равнины, расположенной на северо-западе Хамы. Напомним, несмотря на действие в данном районе режима тишины, исламисты не прекращают провоцировать столкновения, что побуждает силы САР предпринимать ответные действия.

    Агентство новостей Al Masdar News передавало, что Анкара попыталась прийти к соглашению с джихадистами «Хайят Тахрир Аш-Шам», действующими в Идлибе, потребовав «Ан-Нусру» принять сторону «Сирийской свободной армии» (ССА). Однако главари группировки отказались идти на сделку с Турцией.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На севере региона на протяжении всего дня фиксировались вооруженные стычки между силами Башара Асада и боевиками антиправительственных группировок. Информационный портал  Al Masdar News передавал, что накануне утром исламисты «Джейш Аль-Иззы» атаковали КПП «Аз-Залакият», тем не менее при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) Сирийская арабская армия (САА) отразила нападение, при этом ликвидировав не менее двух радикалов формирования. Вылазка боевиков вынудила правительственные войска прибегнуть к ответным боевым действиям. Так, артиллерийские дивизионы САА начали обстреливать военные объекты джихадистов недалеко от города Аль-Латамина. Кроме того, позднее под огнем САА оказались укрепления радикалов «Джебхат Тахрир Сурии» вблизи населенных пунктов Арбаин, Аль-Джанабра, Зайзун и Зияра, расположенных северо-западнее Хамы. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (C_Military1). Отмечалось, что в результате развернувшихся перестрелок были нейтрализованы два боевика, а также один из высокопоставленных полевых командиров исламистской организации. Кроме того, были уничтожены пять командных пунктов и два склада с вооружением радикалов.

    На западе провинции был убит директор научно-исследовательского центра в городе Масияф по имени Азиз Исбир. Как передавало информагентство Al Masdar News, ученый погиб в результате взрыва, ответственность за организацию которого взяла на себя «Бригада Абу Амара».

    Во второй половине дня появилась информация о том, что члены группировки «Национальный фронт освобождения» приступили к арестам джихадистов, ранее предпринимавших попытки урегулировать свой правовой статус с правительством САР. Twitter-канал (FSAPlatform) сообщал, что были задержаны как минимум 45 радикалов.

    Провинция Эс-Сувейда

    Карта военных действий — Эс-Сувейда

    Накануне террористами «Исламского государства» был казнен один из похищенных ранее жителей Эс-Сувейды. Известно, что молодой человек был захвачен боевиками террористической группировки недалеко от административного центра региона 25 июля, в то время когда джихадисты прибегли к атаке с участием смертников.

    В свою очередь, Сирийская арабская армия (САА) начала стягивать силы в восточные районы провинции. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, в Эс-Сувейду прибыли военнослужащие  42-й бригада 4-й бронетанковой дивизии САА, базировавшиеся на юго-западе Даръа. В скором времени правительственные силы приступят к операции по зачистке территорий региона от подпольных групп ИГИЛ, которым до сих пор удавалось укрыться в районе пустыни Бадия Аш-Шам.

    Между тем спустя десять дней после трагедии в Эс-Сувейде Отряды народной самообороны (YPG) осудили действия террористов ИГ, заявив о своей готовности защитить мирное население от нападений ИГ. Об этом сообщал медиа-портал YPG Rojava.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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