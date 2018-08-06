Сирия, 6 августа. Нарастает напряженность между САА и исламистами на западе Идлиба. Более 500 боевиков урегулировали свой правовой статус с властями САР Даръа. Турция предприняла попытку договориться с «Ан-Нусрой»*** в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили дополнительные части в провинцию Эс-Сувейда; обнаружили тайник с оружием ИГ1 к западу от Меядина в Дейр-эз-Зоре; нанесли урон исламистам на севере Хамы; предоставили амнистию более 500 бывшим боевикам в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила взрыв в городе Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба; отклонила требование Анкары о слиянии с ССА** в Идлибе; стягивала отряды и технику в западную часть Идлиба.

«Исламское государство»1: предприняло попытку атаковать позиции САА у города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; казнило одного из жителей, похищенных в Эс-Сувейде 25 июля.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» («Национальный фронт освобождения»): арестовала около 45 радикалов в Хаме.

«Джейш Аль-Изза»: попыталась атаковать САА у города Аз-Залакият а севере провинции Хама.

Курды: вели бои с ИГ у населенного пункта Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора; осудили недавний теракт ИГИЛ1 в Эс-Сувейде 25 июля; заявили о захвате трех джихадистов ИГ у города Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции в течение всего дня отмечались вооруженные столкновения с террористами «Исламского государства». В районе населенных пунктов Хаджин и Аш-Шафаа боевики вели бои с отрядами «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Курдские источники утверждали, что бойцам SDF удалось взять в плен трех радикалов террористической группировки, которые намеревались пробраться на территории, оккупированные курдами, под видом гражданских лиц.

В то же время активизировались отряды ИГИЛ, базирующиеся недалеко от границы с Ираком. Джихадисты ИГ предприняли вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе города Абу Кемаль. Тем не менее правительственные войска отбили нападение, вынудив террористов бежать на левый берег реки Евфрат. Кроме того, части САА обнаружили хранилище с боеприпасами ИГ, находившееся западнее Меядина, о чем сообщал Twitter-канал (EuphratesPost).

Провинция Даръа

Порядка 500 бывших радикалов вооруженной оппозиции получили амнистию в провинции Даръа. Как передавал информационный портал Al Masdar News, все они были допрошены на предмет причастности к совершению преступлений против сирийского народа и получили возможность вернуться к мирной жизни. Напомним, территории Даръа, а также районы соседней Эль-Кунейтры были полностью зачищены от боевиков незаконных вооруженных формирований в начале прошлой недели. Значительную поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказали проправительственные отряды, а также российские ВКС, нанесшие значительный урон обороне противника. Кроме того, благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон часть населенных пунктов боевики согласились передать властям добровольно.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки продолжила нарастать напряженность между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований на западе провинции в районе границы с соседними Латакией и Хамой. Дроны САА провели несколько вылетов в рамках разведывательной миссии. Это позволило установить, что к городу Джиср Аш-Шугур прибыли дополнительные отряды исламистов «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана», готовые предпринять провокационные атаки позиций правительственных сил, передавало новостное агентство Al Masdar News. Позднее стало известно о взрыве, прогремевшем в Джиср Аш-Шугуре. Несмотря на сообщения о деятельности «спящих ячеек» «Исламского государства» в данном районе, местные активисты заявляли о том, что причиной произошедшего стала неосмотрительность боевиков при перевозке боеприпасов. Как передавал интернет-портал Jisr TV, при взрыве погибли три местных жителя.

Тем временем САА также передислоцировала подкрепление на территорию Аль-Габской равнины, расположенной на северо-западе Хамы. Напомним, несмотря на действие в данном районе режима тишины, исламисты не прекращают провоцировать столкновения, что побуждает силы САР предпринимать ответные действия.

Агентство новостей Al Masdar News передавало, что Анкара попыталась прийти к соглашению с джихадистами «Хайят Тахрир Аш-Шам», действующими в Идлибе, потребовав «Ан-Нусру» принять сторону «Сирийской свободной армии» (ССА). Однако главари группировки отказались идти на сделку с Турцией.

Провинция Хама

На севере региона на протяжении всего дня фиксировались вооруженные стычки между силами Башара Асада и боевиками антиправительственных группировок. Информационный портал Al Masdar News передавал, что накануне утром исламисты «Джейш Аль-Иззы» атаковали КПП «Аз-Залакият», тем не менее при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) Сирийская арабская армия (САА) отразила нападение, при этом ликвидировав не менее двух радикалов формирования. Вылазка боевиков вынудила правительственные войска прибегнуть к ответным боевым действиям. Так, артиллерийские дивизионы САА начали обстреливать военные объекты джихадистов недалеко от города Аль-Латамина. Кроме того, позднее под огнем САА оказались укрепления радикалов «Джебхат Тахрир Сурии» вблизи населенных пунктов Арбаин, Аль-Джанабра, Зайзун и Зияра, расположенных северо-западнее Хамы. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (C_Military1). Отмечалось, что в результате развернувшихся перестрелок были нейтрализованы два боевика, а также один из высокопоставленных полевых командиров исламистской организации. Кроме того, были уничтожены пять командных пунктов и два склада с вооружением радикалов.

На западе провинции был убит директор научно-исследовательского центра в городе Масияф по имени Азиз Исбир. Как передавало информагентство Al Masdar News, ученый погиб в результате взрыва, ответственность за организацию которого взяла на себя «Бригада Абу Амара».

Во второй половине дня появилась информация о том, что члены группировки «Национальный фронт освобождения» приступили к арестам джихадистов, ранее предпринимавших попытки урегулировать свой правовой статус с правительством САР. Twitter-канал (FSAPlatform) сообщал, что были задержаны как минимум 45 радикалов.

Провинция Эс-Сувейда

Накануне террористами «Исламского государства» был казнен один из похищенных ранее жителей Эс-Сувейды. Известно, что молодой человек был захвачен боевиками террористической группировки недалеко от административного центра региона 25 июля, в то время когда джихадисты прибегли к атаке с участием смертников.

В свою очередь, Сирийская арабская армия (САА) начала стягивать силы в восточные районы провинции. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, в Эс-Сувейду прибыли военнослужащие 42-й бригада 4-й бронетанковой дивизии САА, базировавшиеся на юго-западе Даръа. В скором времени правительственные силы приступят к операции по зачистке территорий региона от подпольных групп ИГИЛ, которым до сих пор удавалось укрыться в районе пустыни Бадия Аш-Шам.

Между тем спустя десять дней после трагедии в Эс-Сувейде Отряды народной самообороны (YPG) осудили действия террористов ИГ, заявив о своей готовности защитить мирное население от нападений ИГ. Об этом сообщал медиа-портал YPG Rojava.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)