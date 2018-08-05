Сирия, 5 августа. Под обломками разрушенных зданий в Ракке были обнаружены тела восьми мирных жителей. «Тахрир Аш-Шам» потеряла более десяти исламистов в ходе столкновений с САА на севере Хамы. Власти САР потребовали у исламистов освободить похищенных сирийцев в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потребовали террористов ИГ1 отпустить похищенных в Эс-Сувейде мирных жителей.

«Джейш Аль-Ислам»*****: создает военные базы в районе Джараблуса в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает нести потери в ходе столкновений с силами САР на севере провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Появилась информация о местонахождении строящихся военных лагерей антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам» в Алеппо. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, базы боевиков будут располагаться в районе населенного пункта Джараблус недалеко от линии соприкосновения сил с курдскими вооруженными формированиями. Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что джихадисты выкупили данные земли у радикалов протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). «Армия Ислама» намеревается восстановить силы после того, как понесла серьезные потери в боях с Сирийской арабской армией (САА) в Восточной Гуте Дамаска. Военные источники AMN также передают, что боевики начали скупать оружие у других незаконных вооруженных формирований, некоторые из которых впоследствии присоединились к рядам группировки.

Провинция Даръа

Военный источник в социальной сети Twitter (MathieuMorant) опубликовал фотографии техники, захваченной военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) в ходе широкомасштабного наступления на юго-западе Сирии. На фото запечатлены военные пикапы, а также бронетранспортер, конфискованные у боевиков террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству»1, в долине реки Ярмук. Напомним, радикалы ИГ были вынуждены капитулировать под натиском правительственных подразделений и ВКС РФ в первой половине недели.

Провинция Ракка

Под обломками зданий в административном центре региона продолжают находить тела мирных жителей, погибших под ударами возглавляемой Соединенными Штатами западной коалиции. Как передает в сети Twitter военный источник (Raqqa_SL), восемь погибших гражданских лиц, в числе которых трое детей, были обнаружены в одном из районов Ракки. Напомним, город перешел под контроль Демократических сил Сирии**** (SDF) в октябре прошлого года в рамках военной операции под названием «Гнев Евфрата», однако его территории до сих пор не были зачищены от завалов разрушенных зданий и мин, заложенных еще во время оккупации террористов «Исламского государства». Кроме того, регулярно поступают сообщения о демонстрациях мирных жителей в провинции, для разгона которых курдские радикалы несколько раз применяли оружие.

Провинция Хама

Стало известно, что в ходе последних вооруженных стычек между правительственными войсками и джихадистами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» в северной части провинции Хама были ликвидированы более десяти боевиков. По информации новостного портала Al Masdar News, среди уничтоженных радикалов также находился один из высокопоставленных главарей альянса по прозвищу Тайсир Аль-Исса. Кроме того, ракетные удары Сирийской арабской армии (САА) также привели к уничтожению ряда траншей исламистов. Напомним, вооруженное противостояние между сторонами отмечается на протяжении всего дня. Боевики выступили инициаторами столкновений, атаковав один из пограничных постов войск САР.

Провинция Эс-Сувейда

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что сирийские власти поставили ультиматум террористам «Исламского государства», потребовав немедленно освободить гражданских лиц, которые были похищены членами террористической группировки в ходе недавней атаки на город Эс-Сувейда. В противном случае все джихадисты ИГ будут уничтожены в результате спецоперации Сирийской арабской армии (САА). Напомним, ранее представители правительства предпринимали попытки договориться с боевиками об обмене пленных радикалов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ1, на похищенных сирийцев, однако ИГ отказалось отпустить пленников и, более того, казнило одного из них. Между тем военный источник в сети Twitter (С_Military1) сообщает о том, что сирийские военные самолеты уже провели несколько предупредительных боевых вылетов в регионе. В то же время в провинцию прибыли 200 бывших исламистов вооруженной оппозиции, ранее получивших амнистию. Об этом сообщает Twitter-канал (QalaatAlMudiq). Известно, что прежде они действовали в составе формирований «Шабаб Ас-Сунна» и «Лива Магавир Сахра».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)