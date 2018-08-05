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Мужчина спрыгнул с моста на Обводном канале в Петербурге: опубликовано видео
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    Мужчина спрыгнул с моста на Обводном канале в Петербурге: опубликовано видео

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    Мужчина спрыгнул с моста на Обводном канале в Петербурге: опубликовано видео

    Санкт-Петербург, 5 августа. В Петербурге мужчина спрыгнул с моста на Обводном канале.

    Инцидент произошел на Ново-Каменном мосту во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео данного инцидента. На первых кадрах можно увидеть, как мужчина перелезает через перила моста, после чего прыгает в воду.

    После падения в воду мужчина проплыл несколько десятков метров, остановившись у каменной стенки набережной в ожидании помощи.

    Автор: Артем Никулин
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