Мужчина спрыгнул с моста на Обводном канале в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 5 августа. В Петербурге мужчина спрыгнул с моста на Обводном канале.

Инцидент произошел на Ново-Каменном мосту во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео данного инцидента. На первых кадрах можно увидеть, как мужчина перелезает через перила моста, после чего прыгает в воду.

После падения в воду мужчина проплыл несколько десятков метров, остановившись у каменной стенки набережной в ожидании помощи.