Болтон: Трамп дал мастер-класс Ким Чен Ыну в области дипломатии открытых дверей

Нью-Йорк, 5 августа. Президент США Дональд Трамп устроил мастер-класс для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в области дипломатии открытых дверей и возможностей. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я считаю, что сейчас президент дает Ким Чен Ыну мастер- класс в том, как держать двери распахнутыми», — сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News.

Он также добавил, что Белый дом считает условным срок в один год, в течение которого Пхеньян должен завершить денуклеаризацию. По его словам, идея о завершении ядерного разоружения за один год принадлежала лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялся саммит США — КНДР, в котором приняли участие президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам встречи, лидеры двух стран подписали документ, который обязывает США предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на прекращение ядерной программы.