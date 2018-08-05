«Танковый биатлон» на полигоне Aлабино собрал тысячи людей. ФАН-ТВ

Танковый биатлон один из самых зрелищных видов военных состязаний АрМИ-2018. Именно в этом зачете традиционно больше всего участников, в этом году — 23 команды. Впервые выступают военные из Вьетнама, Мьянмы, Сирии и ЮАР.

Этапы состязаний — как в обычном биатлоне: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, эстафета. Только выступают команды не на лыжах, а на российских Т-72Б3 и других тяжелых машинах.

«Тренажер предназначен для обучения солдат. Солдат, перед тем как сесть в настоящую боевую машину, проходит все упражнения здесь. То есть он сдает нормативы, после чего допускается на обычную боевую машину, уже водить ее», — объясняет командир танкового взвода Рафаэль Никонов.

«Эта машина сделана как отделение механика-водителя танка Т-72. Там полностью все идентично: панель управления, органы управления, связь, — все один в один как в настоящей боевой машине. По окончании вождения здесь выводятся ошибки, данные по вождению, и уже инструктор по вождению оценивает, как ты прошел трассу. И если ты допустил много ошибок, соответственно, неудовлетворительная оценка, соответственно, до вождения боевой машины ты уже не допускаешься», — рассказывает командир взвода тренажеров Алексей Кравченко.

Москвичи и жители Подмосковья могут не только наблюдать за этапами военных состязаний, но и потренироваться, так же как солдаты, участвующие в играх. В подмосковном парке «Патриот» организаторы установили симулятор-тренажер точно такого же танка, на котором соревнуются команды.

«Очень необычное впечатление. Можно на технике поездить, можно из оружия пострелять: из автомата, пулемета, правда, холостыми, но это очень приятно», — делится впечатлениями гость парка «Патриот» Михаил Лагунов.

Гости армейских игр выстраиваются в очередь, чтобы посидеть в кабине танка и пройти часть трассы. Также на территории полигона Алабино множество игровых зон и аттракционов, проходят спортивные конкурсы и мастер-классы, работают интерактивные и виртуальные игровые площадки.

В удобных зонах отдыха для просмотра состязаний установлены большие экраны. Международная федерация танкового биатлона организует доставку воспитанников детских домов и детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Сегодня прошла жеребьевка команд, прошедших в полуфинал. До 11 августа будут вестись сражения, которые станут не только захватывающим зрелищем, но и демонстрацией силы и военной выучки.