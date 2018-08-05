Эквадор осудил попытку покушения на президента Венесуэлы

Кито, 5 август. Власти Эквадора осудили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Эквадора.

В заявлении отмечается, что власти Эквадора осуждают попытку насильственных действий, в результате которых пострадали несколько человек, а также была поставлена под угрозу жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Эквадор осуждает применение насилия для достижения политических целей, независимо от того, откуда оно идет, поскольку это нарушает основные принципы демократии и права человека», — говорится в сообщении.

Власти Эквадора подчеркнули, что урегулирование политических разногласий между гражданами Венесуэлы должно осуществляться мирным путем.

Неудачная попытка покушения на Николаса Мадуро произошла 4 августа в Каракасе во время военного парада по случаю годовщины создания национальной гвардии. Мадуро попытались атаковать с помощью заминированных беспилотников. В результате покушения Мадуро не пострадал, однако семь военных получили ранения.