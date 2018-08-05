Россиянка Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на стометровке брассом

Глазго, 5 августа. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по летним видам спорта, который в эти дни проходит в Глазго.

Ефимова преодолела дистанцию в 100 за 1 минуту 05,53 секунды. Второй место заняла литовская спортсменка Рута Мейлютите. Третьей финишировала итальянка Арианна Кастильони.

Стоит отметить, что медаль Ефимовой стала седьмой по счету для российских пловцов на турнире. К настоящему моменту в копилке российских пловцов три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В общей сложности российская команда завоевала на турнире 17 медалей, благодаря чему наши спортсмены лидируют в общекомандном зачете.