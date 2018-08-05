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Россиянка Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на стометровке брассом
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    Россиянка Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на стометровке брассом

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    Россиянка Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на стометровке брассом

    Глазго, 5 августа. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по летним видам спорта, который в эти дни проходит в Глазго.

    Ефимова преодолела дистанцию в 100  за 1 минуту 05,53 секунды. Второй место заняла литовская спортсменка Рута Мейлютите. Третьей финишировала итальянка Арианна Кастильони.

    Стоит отметить, что медаль Ефимовой стала седьмой по счету для российских пловцов на турнире. К настоящему моменту в копилке российских пловцов три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В общей сложности российская команда завоевала на турнире 17 медалей, благодаря чему наши спортсмены лидируют в общекомандном зачете.

    Автор: Артем Никулин
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