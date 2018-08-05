Помпео назвал условие проведения переговоров между США и Ираном

Вашингтон, 5 августа. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Иран является «крупнейшим спонсором терроризма». Он сообщил, что президент США Дональд Трамп готов к переговорам с иранскими властями, однако Тегеран должен быть привержен изменению своего курса.

«Иран остается крупнейшим спонсором терроризма в мире. США пытаются заставить Иран прекратить заниматься такой деятельностью», — сказал Помпео в интервью Metro TV.

Напомним, в мае текущего года президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана. Решение было критически встречено как на Ближнем Востоке, так и в Европе. Российские официальные лица также осудили выход Вашингтона из международных договоренностей.

Официальный Тегеран, по информации СМИ, теперь отказывается общаться с Трампом. Отметим, ранее в воскресенье Анкара обвинила США в том, что Вашингтон помогает террористам в Сирии.