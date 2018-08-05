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В Венесуэле заявили о задержании шестерых подозреваемых в покушении на Мадуро
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    В Венесуэле заявили о задержании шестерых подозреваемых в покушении на Мадуро

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    В Венесуэле заявили о задержании шестерых подозреваемых в покушении на Мадуро

    Каракас, 5 августа. В Венесуэле задержаны шесть человек по подозрению в организации покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил венесуэльский журналист Роман Камачо со ссылкой на собственные источники.

    По данным источников, минувшим утром в штате Баринас были задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в причастности к покушению на президента Венесуэлы.

    «Брайан Хесус Оропеса Руис по кличке «Поэт» и Янни Фабиана Перния Коронель, известная как «Мария», были задержаны на шоссе на пути в штат Тачира», — написал журналист в своем микроблоге Twitter.

    Он также добавил, что накануне в столице Венесуэлы на проспекте Боливара были арестованы четверо молодых людей, которые также могут быть причастными к организации покушения на Николаса Мадуро.

    Напомним, 4 августа на военном параде по случаю годовщины создания национальной гвардии Венесуэлы произошло покушение на президента страны Николаса Мадуро. Президента Венесуэлы попытались атаковать с помощью заминированных беспилотников во время его выступления. В результате покушения Мадуро не пострадал, однако семь военных получили ранения.

    Автор: Артем Никулин
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