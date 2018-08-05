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Додон предложил России отменить ввозные пошлины на фрукты и вино
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    Додон предложил России отменить ввозные пошлины на фрукты и вино

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    Додон предложил России отменить ввозные пошлины на фрукты и вино

    Кишинев, 5 августа. Президент Молдавии Игорь Додон предложил России отменить пошлины на ввоз ряда товаров. Мера, по мнению Додона, поможет восстановить товарооборот РФ и Молдавии, который снизился после решения Кишинева об ассоциации с ЕС и создании зоны свободной торговли.

    «Нужно снять таможенные пошлины хотя бы по пяти-шести группам товаров», — сказал Додон, его цитирует ТАСС.

    Речь идет об овощах, фруктах, консервах и винодельческой продукции, уточнил президент Молдавии. Он отметил, что уже поднимал эту тему на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

    Додон напомнил, что он предупреждал о неизбежном падении экспорта молдавских товаров в РФ и негативных последствиях для экономики страны после соглашения с ЕС.  

    Автор: Федор Веснин
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