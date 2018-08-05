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В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте ЧП с ребенком
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    В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте ЧП с ребенком

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    В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте ЧП с ребенком

    Сочи, 5 августа. Ливневая канава в Лазаревском районе Сочи, куда упал ребенок, работала исправно. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Водосток», ответственного за работу городских систем водоотведения.

    «Открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам. Данный тип ливневых сооружений в Сочи существует повсеместно, что связано с особенностями застройки и рельефа города. По оценке специалистов МУП «Водосток», ливневый коллектор на улице Октябрьская находится в рабочем состоянии, работал в штатном режиме, выполняя свои функции», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы предприятия.

    Отмечается, что к трагедии привело стечение обстоятельств: ливневка была заполнена водой из-за сильнейшего дождя, а коллектор не был виден из-за припаркованных машин.

    Кроме того, ливневки не прикрывают решетками, так как их может сорвать напором воды, что чревато последствиями для пешеходов, объяснили в администрации Сочи.

    Напомним, в пятницу в Сочи погиб упавший в ливневую канаву десятилетний ребенок. В Сети было опубликовано видео трагедии.

    Автор: Федор Веснин
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