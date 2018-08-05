Шевченко призвал допросить Ходорковского по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР

Москва, 5 августа. Российский журналист Максим Шевченко заявил о готовности дать показания в Следственном комитете по делу об убийстве Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике.

В конце июля в ЦАР погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Журналисты прибыли в ЦАР для съемок документального фильма, заказчиком которого является «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Позднее следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства трех граждан России в Центральноафриканской республике, передает РИА Новости.

Шевченко заявил, что готов дать показания по делу об убийстве журналистов, а также добавил, что есть свидетели, которые могут пролить свет на это дело. Кроме того, он призвал допросить Михаила Ходорковского, который является организатором поездки с жестоким тройным убийством, а также заявил о необходимости допросить еще несколько человек, которые были связаны с этой командировкой.

«Я просил бы об этом: чтобы допросили меня, допросили Михаила Борисовича Ходорковского, допросили еще ряд людей, которые лично знали Орхана либо были связаны с этой командировкой», — сказал Шевченко.

Он также добавил, что подробно обсуждал эту командировку с Джемалем перед его отъездом в ЦАР. При этом Шевченко пытался отговорить Джемаля от командировки, однако журналист заявил, что вынужден ехать, так как ему нужны деньги.

Стоит отметить, что командировка российских журналистов в ЦАР, которая была организована «Центром управления расследованиями» (ЦУП) Ходорковского, вызывает массу вопросов. В частности, российские журналисты отправились в ЦАР как туристы. При этом ЦУП не поставил в известность посольство России в ЦАР о данной командировке.

У погибших журналистов были обнаружены просроченные удостоверения различных СМИ. При этом заказчики даже не пытались обеспечить безопасность съемочной группы, отправляя ее в регион с нестабильной обстановкой.

Власти Центральноафриканской республики предполагают, что нападение на российских журналистов могли совершить боевики мусульманской повстанческой организации «Селека».