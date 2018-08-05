Сирия перевернула новую страницу: союз Москвы и Пекина в САР угрожает Вашингтону — западные СМИ

Новость о возможном присоединении Китая к грядущим операциям Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в САР вызвала огромный резонанс на Западе и стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. Немецкое издание Contra Magazin, например, написало, что такой поворот станет «кошмарным сценарием» для Соединенных Штатов. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Автор статьи в Contra Magazin, подчеркнул, что вмешательство России в сирийский конфликт полностью изменило ход событий в Сирии. Если же теперь активное участие в борьбе с остатками отрядов террористов помимо РФ примет еще и Китай, то тогда, несомненно, уже совсем скоро арабская республика будет полностью освобождена, и все территории САР вернуться под управление Дамаска. Безусловно, для США и монархий Персидского залива такой исход будет «кошмарным сценарием».

Ранее, китайский посол в Сирии Ци Цяньцзинь заявил, что Пекин в скором времени может ввести свои силы в арабскую республику в целях оказания помощи законному правительству в противостоянии остаткам террористических группировок в провинции Идлиб и других регионах страны. Позже военный атташе Китая в САР также добавил, что при принятии соответствующего политического решения Пекин поддержит САА в наступлении против боевиков, отметив, кроме того, что китайская сторона надеется на укрепление дальнейшего военно-технического сотрудничества с Дамаском.

В интервью корреспонденту ФАН публицист и востоковед Андрей Онтиков заметил, что Китай может быть заинтересован в уничтожении отрядов уйгурских боевиков, которые действуют в юго-западной части Идлиба и на севере соседней Латакии. Таким образом, возможное вмешательство Пекина в сирийский конфликт, — взаимовыгодная сделка, необходимая для безопасности как Сирии, так и самого Китая.

«Я думаю, что тут, прежде всего, речь идет о заинтересованности Пекина. Китайцы хотят, в частности, защитить самих себя, потому что в уйгурских районах на западе их страны около десяти лет назад были серьезные волнения. Я не исключаю, что через китайских мусульман, через уйгур Соединенные Штаты будут или, по крайней мере, попытаются оказывать давление на Пекин, потому что их отношения сейчас постепенно ухудшаются. Поэтому желание Китая поучаствовать в этой кампании понятно, и оно связано не только с желанием ускорить сирийское урегулирование, но и с заинтересованностью в недопущении каких-то дестабилизирующих действий у себя в стране», — подчеркнул наш собеседник.

Участие в сирийском конфликте и непосредственное противостояние терроризму на поле боя, в частности, поможет Пекину пресечь потоки исламистских радикалов, движущихся из ближневосточного региона в Китай.

«Несомненно, китайская сторона стремится контролировать те потоки террористов, которые идут с Ближнего Востока через Среднюю Азию в их страну. Возможно, что Пекин своим прямым участием в сирийском конфликте повлияет даже не столько на стабилизацию в САР, сколько на усиление безопасности на своей территории. В целом вопрос с зачисткой Идлиба от джихадистов, хотя и находится сейчас в подвешенном состоянии, все же не сулит каких-то серьезных проблем. Даже в большей степени, я думаю, это вопрос договоренностей между РФ, Турцией и Сирией», — считает востоковед.

Однако то, что на Западе новость о возможном появлении китайских войск на Ближнем Востоке произвела эффект разорвавшейся бомбы, было предсказуемо, уверен эксперт. Ранее Пекин не принимал участия в международных военных конфликтах так далеко от своих границ, а теперь он на пороге того, чтобы начать свою сирийскую кампанию, причем на стороне официального Дамаска.