Дубль Агуэро принес «Манчестер Сити» победу в Суперкубке Англии

Лондон, 5 августа. Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» завоевал первый трофей нового сезона, обыграв в матче за Суперкубок лондонский «Челси» 2:0.

Поединок состоялся на легендарном стадионе «Уэмбли». Игра проходила со значительным преимуществом подопечных Хосепа Гвардиолы, которое конвертировал в голы форвард «Сити» Серхио Агуэро. В первом тайме аргентинцу ассистировал Фоден, а во втором — Бернарду Силва.

АПЛ стартует уже в следующие выходные: «Челси» в субботу встретится с «Хаддерсфилдом», «Манчестер Сити» в восресенье сыграет с «Арсеналом».