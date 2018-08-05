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Дубль Агуэро принес «Манчестер Сити» победу в Суперкубке Англии
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    Дубль Агуэро принес «Манчестер Сити» победу в Суперкубке Англии

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    Дубль Агуэро принес «Манчестер Сити» победу в Суперкубке Англии

    Лондон, 5 августа. Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» завоевал первый трофей нового сезона, обыграв в матче за Суперкубок лондонский «Челси» 2:0. 

    Поединок состоялся на легендарном стадионе «Уэмбли». Игра проходила со значительным преимуществом подопечных Хосепа Гвардиолы, которое конвертировал в голы форвард «Сити» Серхио Агуэро. В первом тайме аргентинцу ассистировал Фоден, а во втором — Бернарду Силва.

    АПЛ стартует уже в следующие выходные: «Челси» в субботу встретится с «Хаддерсфилдом», «Манчестер Сити» в восресенье сыграет с «Арсеналом». 

    Автор: Федор Веснин
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