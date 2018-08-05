Вашингтон вооружает террористов в Сирии — глава МИД Турции

Анкара, 5 августа. Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтону не следует давить на Анкару посредством санкций, ведь такая политика обречена на провал. Так он прокомментировал введение США ограничительных мер против двух турецких министров.

Чавушоглу также обвинил Вашингтон в том, что США помогают вооружаться боевикам в Сирии.

«США вооружают террористов в Сирии. Вашингтон поставляет оружие врагам Турции», — сказал Чавушоглу, имея в виду курдские группировки, действующие на территории САР. Министра цитируют турецкие СМИ.

Напомним, Анкара признает террористическими ряд курдских группировок, действующих в Сирии. Турция неоднократно выражала протест Вашингтону, который снабжает курдов оружием.

В январе Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. Поводом послужило решение США о создании совместно с курдами военного подразделения.