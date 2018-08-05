На самолете времен Второй мировой разбились 20 человек | 5 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

20 человек погибли в Швейцарии при крушении «Юнкерс-52» 20 человек погибли в результате крушения «Юнкерса-52» в Швейцарии. ЧП произошло накануне, сегодня правоохранители подтвердили информацию. Коллекционный самолет времен Второй мировой войны принадлежал связанной с ВВС Швейцарии компании JU-Air. Он регулярно использовался для осуществления обзорных экскурсий. Жертвами стали 17 граждан Швейцарии и семья из Австрии.

Бойцы ВСУ подорвались на минах однополчан Минувшие сутки ознаменовались продолжающейся ротацией украинских войск в районах, прилегающих к Донецку. Как и прежде, процесс замены сопровождается трагическими для украинских солдат инцидентами. Так, убывающие бойцы 93-й части не оставили карты минных полей новичкам. Рядом с взводным опорным пунктом двое военнослужащих прибывшей 128-й бригады подорвались на растяжке, установленной их побратимами. Бойцы остались живы, но в тяжелом состоянии были госпитализированы.

В Индонезии после масштабного землетрясения ждут цунами На острове Ломбок в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7.0. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг был расположен в 49 км к северо-востоку от города Матарам, на глубине 10 км. Какая-либо информация о разрушениях и жертвах пока не поступала. В настоящее время индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий выясняет возможность возникновения после землетрясения цунами.