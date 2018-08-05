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На самолете времен Второй мировой разбились 20 человек | 5 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    На самолете времен Второй мировой разбились 20 человек | 5 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Бойцы ВСУ подорвались на минах однополчан. В Индонезии после масштабного землетрясения ждут цунами. В Сирии отремонтировали 270 километров дорог.
    19:16 5 Августа 2018
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    20 человек погибли в Швейцарии при крушении «Юнкерс-52»

    На самолете времен Второй мировой разбились 20 человек | 5 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    20 человек погибли в результате крушения «Юнкерса-52» в Швейцарии. ЧП произошло накануне, сегодня правоохранители подтвердили информацию. Коллекционный самолет времен Второй мировой войны принадлежал связанной с ВВС Швейцарии компании JU-Air. Он регулярно использовался для осуществления обзорных экскурсий. Жертвами стали 17 граждан Швейцарии и семья из Австрии.

    Бойцы ВСУ подорвались на минах однополчан

    На самолете времен Второй мировой разбились 20 человек | 5 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Минувшие сутки ознаменовались продолжающейся ротацией украинских войск в районах, прилегающих к Донецку. Как и прежде, процесс замены сопровождается трагическими для украинских солдат инцидентами. Так, убывающие бойцы 93-й части не оставили карты минных полей новичкам. Рядом с взводным опорным пунктом двое военнослужащих прибывшей 128-й бригады подорвались на растяжке, установленной их побратимами. Бойцы остались живы, но в тяжелом состоянии были госпитализированы.

    В Индонезии после масштабного землетрясения ждут цунами

    На самолете времен Второй мировой разбились 20 человек | 5 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    На острове Ломбок в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7.0. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг был расположен в 49 км к северо-востоку от города Матарам, на глубине 10 км. Какая-либо информация о разрушениях и жертвах пока не поступала. В настоящее время индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий выясняет возможность возникновения после землетрясения цунами.

    В Сирии отремонтировали 270 километров дорог

    На самолете времен Второй мировой разбились 20 человек | 5 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Практически 270 километров дорог было отремонтировано в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, приведены в порядок 89 больниц и 214 школ, расположенных в населенных пунктах Хшам, Эт-Табия, Восточная Гута, Хомс, Дамаск и Даръа. Также сообщается, что в ходе восстановительных работ было проложено 199 километров линий электропередач, введено в эксплуатацию 85 подстанций. В 57 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Даръа, Хама и Хомс ведутся восстановительные работы в школах, медицинских клиниках, а также жилых домах.
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