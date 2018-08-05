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МИД РФ занимается восстановлением заключения о смерти журналиста Джемаля
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    МИД РФ занимается восстановлением заключения о смерти журналиста Джемаля

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    МИД РФ занимается восстановлением заключения о смерти журналиста Джемаля

    Москва, 5 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заключения о смерти российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике было утеряно во время транспортировки тела.

    Ранее журналист Максим Шевченко написал на своей странице в Facebook, что родственникам Джемаля сообщили об утере заключения о смерти, которое было подписано консулом России в ЦАР. Шевченко отметил, что в результате утери этого документа откладываются похороны.

    «Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы и из Парижа», — сказала Захарова.

    Она также добавила, что посольство России в ЦАР, а также Следственный комитет и МИД РФ делают все возможное для восстановления документа.

    Напомним, в ночь на 31 июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов. Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев погибли в результате нападения группы вооруженных людей. Власти ЦАР предполагают, что нападение на российских журналистов было совершено боевиками мусульманской радикальной организации «Селека».

    Автор: Артем Никулин
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